Ученые: Электронные сигареты опасней для здоровья человека, чем табак

Электронные сигареты опасней для здоровья человека, чем табак, заявила директор Федерального центра медицинского центра в Кельне, ФРГ, доктор Элизабет Потт. Более того, курение электронных сигарет может быть более опасным.

По словам медика, пропиленгликоль, использующийся для испарения никотина, может вызвать "острое системное дыхательное раздражение".

Ранее в электронных сигаретах были обнаружены канцерогены.