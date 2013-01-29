Медики из США назвали способ профиликтики паралича

Паралича можно избежать, если употреблять фрукты и овощи красного и жёлтого цветов, уверены ученые из США, труд которых опубликован в журнале Американского неврологического общества Annals of Neurology.

Эксперты провели исследование среди тех, кто страдает боковым амиотрофическим склерозом (БАС), известным также как болезнь Лу Герига или болезнь Шарко. Недуг поражает мышцы рук и ног что приводит к параличам и последующей атрофии мышц, при этом только в США ежегодно выявляются 5 тысяч новых случаев. Как правило, болезнью страдают мужчины в возрасте от 40 лет.

Профилактикой болезни названы каратиноиды - пигменты, придающие фруктам и овощам оранжевый, красный и желтый цвет. Ранее отмечалось, что каратиноиды полезны для пищеварения и оказывают благотворное влияние на кроветворную систему человека.

Ученые, опубликовавшие выводы, основанные на проведенной работе, исследовали порядка одного миллиона историй болезней.