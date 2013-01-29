Учёные надеются продлить жизнь человека до 500 лет

Жизнь человека вполне может быть продлена до 500 лет, уверены биологи из Университета Саншайн Коаст, в этом экспертам помогут гены улиток, сообщают СМИ Австралии со ссылкой на заявление самих экспертов.

Учёные всего мира не первое десятилетие работают над проблемой долголетия человека, и вот, австралийские специалисты связали возможность прожить пять веков со способностью улиток почти полностью останавливать старение на период спячки.

При этом отмечается, что гены человека почти на 50% схожи с генами улиток. в настоящее время учёные определяют ряд генов, которые отвечают за спячку улиток.