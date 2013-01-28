Электронные сигареты вреднее обычных. Их действие практически не изучено

Пропиленгликоль, часто используемый в картриджах для электронных сигарет, вызывает сильнейшее раздражение в горле и может быть опаснее для курильщика, чем обычная сигарета, утверждают ученые из Германии.

Это утверждает профессор Элизабет Потт, директор Федерального центра образования в сфере здравоохранения в Кельне . Воздействие пропиленгликоля на человеческий организм недостаточно изучено. Пар, выделяемый наружу электронными сигаретами, не проходил тестирование на безопасность и поэтому можно говорить даже о его потенциальной опасности для пассивных курильщиков.



Эксперты также считают, что электронные сигареты содержат канцерогенные вещества, в том числе нитросамин. В электронных сигаретах его меньше, чем в обычных, однако это означает, что электронные сигареты не могут быть безвредным "заменителем" обычных и тем более их нельзя использовать как помощь курильщику, желающему отказаться от пагубной привычки.



Реклама и даже продажа электронных сигарет полностью запрещена в некоторых странах, включая Канаду, Австралию, Бразилию, Турцию и др. В немецком Ганновере курить электронные сигареты запретили чиновникам на рабочем месте и в автомобилях, пишут СМИ. В России продажу электронных сигарет могут запретить в рамках закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", который в настоящий момент рассматривается в Госдуме РФ.



