Путин поздравил Бокерию с 10-летием со дня создания Лиги здоровья нации

Президент РФ Владимир Путин в понедельник направил поздравительную телеграмму академику РАМН Лео Бокерии по случаю десятилетия создания Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации".

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В телеграмме, в частности, говорится, что за прошедшие годы Лига наработала большой опыт, уверенно заявила о себе как о состоявшейся, авторитетной и в высшей степени востребованной организации.

Глава российского государства отметил, что вопросы укрепления здоровья людей, развития медицинской науки по праву находятся в числе значимых приоритетов государственной политики.

"Несомненно, это те сферы, где необходимо укреплять взаимодействие органов власти, общественных организаций, деловых кругов. И в этом контексте деятельность Лиги заслуживает самой высокой оценки. Программы, масштабные проекты и инициативы, которые Лига здоровья нации реализует во многих регионах страны, содействуют широкому общественному просвещению, продвижению ценностей здорового образа жизни, улучшению демографической ситуации. И конечно, вы многое делаете для скорейшего внедрения в медицинскую практику современных эффективных методов диагностирования, профилактики и лечения", - написал президент. И выразил свою убеждённость в том, что "Лига здоровья нации" и впредь будет активно и плодотворно работать, приносить реальную помощь людям.