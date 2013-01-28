Швейцарские ученые доказали, что регулярный секс укрепляет иммунитет. Нейроиммунологи из Швейцарии заявили, что оргазм в полтора раза увеличивает защитный потенциал организма человека.

Врач-нейроиммунолог из Цюриха Манфред Шедловски проводил эксперименты и получил зависимость человеческой иммунной системы от занятий сексом человека. Ученый выявил, что регулярные занятия сексом создают барьер для инфекций и вирусов и объяснил, что этот эффект обеспечивается ростом количества фагоцитов. Это клетки-защитники здоровья, которые уничтожают зараженные, заболевшие клетки.

Напомним, медики и ранее указывали на пользу секса.

Ученые также доказали пользу секса для улучшения работы мозга.