Средиземноморская диета на улучшение памяти не влияет

У ученых появились сомнения в стопроцентной пользе средиземноморской диеты для здоровья человека. Долгое время диетологи называли диету, основой которой являются рыба, морепродукты, белое мясо, овощи и фрукты, злаки, оливковое масло идеальной.

Считалось, что низкая концентрация насыщенных жиров позволяет поддержать хорошее здоровье сосудов, что дает мозгу нормальный приток крови. Но сотрудники Университета Сорбонны подвергли сомнению пользы диеты для работы мозга.

В исследовании изучили рацион 3000 человек средних лет.

Диетологи узнали, насколько их питание походило на Средиземноморскую диету. Участники исследования прошли шесть тестов на концентрацию и память.

Подведя итоги ученые не нашли связь между диетой и состоянием мозга людей. Как оказалось, средиземная диета не способствовала улучшению памяти.