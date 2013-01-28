Антибиотики в скором времени не смогут излечивать болезни (ВИДЕО)

Британские ученые доказали, что бактерий, устойчивых к воздействию антибиотиков, становится все больше. И виноваты в этом сами люди, которые применяют медицинские препараты без назначения врача, самостоятельно.

Антибиотики уже пьют как панацею, "от всего". Специалисты ВОЗ бьют тревогу: если не предпринять серьезных мер, то эпоха антибиотиков может завершиться в ближайшее время.

Появление в настоящее время бактерий устойчивых к антибиотикам грозит для всего человечества. По мнению медиков, некоторые бактерии приобретают устойчивость к воздействию антибиотиков, а новых препаратов до настоящего времени не изобретено. Бактерии способны мутировать и вырабатывать средства борьбы с антибиотиками.

Ученые не исключают, что в скором времени даже несложные хирургические вмешательства будут представлять опасность для организма человека. Согласно последним данным первые проблемы могут возникнуть уже через двадцать или тридцать лет.

По словам главного врача Англии Салли Дэвис, апокалипсис может наступить лет через 20, когда, например, операция по замене тазобедренного сустава может привести к летальному исходу, поскольку у врачей не будет подходящих антибиотиков. Уже известны случаи резистентных штаммов кишечной и туберкулезной палочки. На сегодняшний день также остался всего один антибиотик, способный справиться с гонореей.

Напомним, появление антибиотиков считается одним из основных достижений медицины. Но эти лекарства не могут быть универсальным средством против бактериальных инфекций: число видов бактерий велико, некоторые из них способны сопротивляться воздействию медпрепаратов.

Всемирная Организация Здравоохранения выписывает универсальный рецепт: не продавать антибиотики без рецепта и постоянно держать руку на пульсе.