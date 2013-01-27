Названы профессии, вызывающие сексуальные проблемы у мужчин, авторы научной работы - эксперты Манчестерского университета, при составлении списка учитывались характерные условия работы, вредные привычки и стрессовые ситуации.

Итак, на первом месте профессий, вызывающих проблемы у мужчин в общении с противоположным полом, работа в правоохранительных органах, причём - любая, но связанная с несением службы, на втором месте - спортсмены, как оказалось, тренировки, режим и травмы - чреваты последствиями.

На третьем месте - бизнесмены, живущие в постоянном стрессе. На четвёртом, как ни странно, работа, связанная с постоянными физнагрузками.

На пятом месте - творческие профессии.