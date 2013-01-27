Эмоциональные люди чаще других склонны лениться

Учёные уверены, что эмоциональные люди склонны лениться чаще других, кроме того, к лени предрасполагают переживаемые любым человеком сильные эмоции, пишут Интернет-СМИ.

сильные эмоции снижают физическую активность человека, уточняют ученые из Университета Джона Кэрролла.

В сообщении учёных отмечается, что наиболее физически активны люди были, когда их настроение было нейтральным.

Выводы учёных основаны на исследовании, которое проводилось среди 153 добровольцев. В итоге доказано, что