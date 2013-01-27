СКР ведет проверку группового заболевания вирусным гепатитом в Борисоглебске

В Воронежской области не менее 14 человек заболели за 20 дней вирусным гепатитом "А": среди них - 8 маленьких детей. СКР ведет доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее была начата прокурорская проверка инцидента.

Жертвами эпидемии 29 декабря по 19 января стали 6 учеников МБОУ БГО "Борисоглебская средняя общеобразовательная школа №13", 1 сотрудник данного учреждения, 1 воспитанник МКДОУ БГО "Детский сад №4", а также 6 жителей Борисоглебска - сообщает Управление Роспотребнадзора по Воронежской области. При проведении эпидрасследования установлено, что заболевания среди населения связаны с заносом инфекции в домашние очаги учащимися вышеуказанной школы. Кроме того, в школе, Центральной районной больнице и МУП "ВОДА" выявлены грубые нарушения санитарного законодательства и в отношении юридических лиц возбуждены административные дела.

"25 января 2013 года из сообщения информационного агентства "AIFAX" стало известно о групповом заболевании вирусным гепатитом в городе Борисоглебске. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Как установило следствие, 9 человек госпитализированы в больницы в состоянии средней тяжести.

Расследование уголовного дела продолжается.