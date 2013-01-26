Одиночество действует на человека как хронический фактор стресса, выяснили ученые из Университета медицины в Огайо, в итоге у одиноких людей довольно значительно снижен иммунитет, как результат - одинокие люди чаще болеют.

Те, кто не наш`л себе пары, чаще других страдают вирусными и хроническими недугами, конкретной причиной сниженного иммунитета являются воспалительные протеины.