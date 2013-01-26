Одиночество действует на человека как хронический фактор стресса
26 января 2013, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]
//Здоровье
26 января 2013, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]
//Культура
Директор театра "Ленком" рассказал о самочувствии Марка Захарова
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"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", - считает Пушков
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В Петербурге проводятся кадровые измения в экономической полиции
Отец найденной в лесу 5-летней девочки рассказал о ее состоянии
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Генконсульство РФ посоветовало россиянам избегать людных мест в Гонконге
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Появились очевидцы, как в Москве 19-летний юноша на "Мерседесе" сбил пожилую женщину
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Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника-разведчика "Форпост-Р"
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Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал возможное возвращение России в "Большую восьмерку"
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В Крыму просят сообщать в Минэкологии и природных ресурсов о работе фотоживодеров
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Политик Андрей Мамыкин: Никакие войны в мире не стоят одной слезинки ребенка
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«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»
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Обязательные условия возвращения Донбасса в состав Украины назвал политолог из РФ
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//Общество
Как россияне реагируют на идею правительства ввести 4-дневную рабочую неделю
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