Роспотребнадзор: В России стремительно растет число заболевших гриппом

В России из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в некоторых школах вводится карантин, закрываются детские сады. По данным Роспотребнадзора, порог заболеваемости превышен в восьми регионах: Рязанской и Новосибирской областях, Башкортостане, Татарстане, Якутии, Чувашии, Алтайском крае и Петербурге.

В Калининграде, Екатеринбурге и Салехарде сложилась тревожная обстановка без превышения эпидпорога по субъекту, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Превышение порогов по населению в целом, в основном, связано с заболеваемостью детского населения: среди детей в возрасте 0-2 года превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 14-ти субъектах, среди детей 3-6 лет - в 15-ти, 7-14 лет - в 5-ти регионах.

Главный санитарный врач Геннадий Онищенко предупредил, что именно эта неделя может дать самый заметный рост заболеваемости.