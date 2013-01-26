Названы цветы, от которых голова работает лучше

Неожиданные выводы сделали ученые сразу нескольких университетов: некоторые цветы способны положительным образом влиять на работу мозга. Ученые доказали, что подснежники, нарциссы, лаванда, а также крокус и шафран обладают лечебными свойствами.

Так, например, подснежник содержит вещество, которое улучшает работу мозга при болезни Альцгеймера. Секрет подснежника в галантамине - соединении, которое входит в состав «Реминила» - средства, которое используют при болезни Альцгеймера. Благодаря галантамину активизируется передача сообщений от нейронов, что существенно влияет на когнитивные функции больного, облегчая протекание заболевания.

Кстати, вещество галантамин есть и в нарциссах. Это не укрылось от взоров китайских ученых, которые сейчас бурно обсуждают возможности его использования в лечении онкологических заболеваний.



Ученые из университета в Сиднее уже давно подметили, что шафран оказывает положительное влияние не только на работу мозга больных Альцгеймером, улучшая их память, но и повышает эластичность зрительных клеток, что немаловажно для людей, которые теряют остроту зрения с возрастом. Шафран делает зрительные клетки более упругими, а также влияет на то, сколько жира хранится в глазе.



Колхицин – активное вещество, добываемое из крокуса, обладает противовоспалительными и противораковыми свойствами.

Необычным растением оказался и молочай. Еще в Средние века его широко применяли в качестве лекарства от забывчивости, нарушений сна и при возбуждении. В наши дни психиатры из Сеула утверждают, что растение защищает клетки мозга. По их словам, если принимать экстракт молочая три раза в день на протяжении четырех недель, то состояние мозга значительно улучшится. Полезными оказались и корни растения - они поддерживают память в рабочем состоянии.

А вот лаванда многих спасает от нервного напряжения, бессонницы и тревожности. Ее также можно использовать в качестве болеутоляющего и антиагрессивного средства.