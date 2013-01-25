Назван главный враг страдающих мигренью

Эксперты назвали главного врага для страдающих мигренью, ученые из университета Цинциннати, США, нашли связь с грозовыми днями и приступами мигрени у пациентов, в итоге грозовые молнии названы источником мигрени.

Общеизвестно, что метеочувствительные люди страдают при малейшем изменении погоды, однако связь между молниями и частотой приступов мигрени обнаружена впервые.

Исследование длилось 6 месяцев.