Назван предельный возраст, когда можно бросить курить, не сократив себе жизнь

Назван предельный возраст, когда можно бросить курить, не потеряв в продолжительности жизни, эксперты из St. Michael’s Hospital, Торонто, Канада, настоятельно рекомендуют оставить пагубную привычку до 40 лет.

Если бросить курить, как считают специалисты, до 40 лет, то можно не потерять в продолжительности жизни, принято считать, что курение сокращает жизнь курильщика на 10 лет.

К такому выводу ученые пришли, изучив данные 16 тысяч человек.

Те, кто бросал курить в 35–44 года, возвращали себе около 9 лет из тех 10, а те, кто бросал курение в 45–54 и 55–64, продлевали себе жизнь на 6 и 4 года.