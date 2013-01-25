Снять боли в спине поможет футболка

Компания Pelham & Strutt (Великобритания) совместно с физиотерапевтом Джудит Питт-Брук из Лафборо разработала футболку, которая поможет избавиться от болей в спине и скорректирует правильную осанку, пишут Интернет-СМИ.

Специалисты использовали специальные вставки, форма их основана на анатомии человека, вставки помогают контролировать тонус мышц и позвоночника. В итоге осанка человека, носящего футболку, отвечал естественной анатомии тела.

Как следствие, у человека ослабляются боли в спине.