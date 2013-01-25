Что должен знать каждый человек о гриппе

В России начался рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом предупредил главный терапевт России, директор Московского НИИ пульмонологии Александр Чучалин.

Главный российский терапевт напомнил, что грипп - это острая вирусная инфекция, которая передается от человека к человеку.

Александр Чучалин подчеркнул, что надо помнить о гриппе:

1. Личная гигиена и своевременная изоляция заболевшего необходимы для профилактики обязательно

2. Альтернативы вакцине для защиты от гриппа не существует

3. В 99% случаев грипп - это "домашняя" болезнь, которая лечится амбулаторно



По словам доктора, обязательная вакцинация от гриппа рекомендована для беременных женщин. Чучалин отметил, что отечественные вакцины более эффективны и безопасны, чем другие. Он отметил, что в России нет таких ситуаций с эпидемией гриппа как в США и в Западной Европе. Чучалин пояснил, что лучшее время для прививок - это октябрь-ноябрь. Тем, кто не успел привиться в этот период, надо прибегать к помощи лекарственных профилактических средств.

Заболевшему гриппом можно отлежаться и лечиться дома. Но, как подчеркнул главный терапевт, очень важно своевременно распознать тот один процент, когда заболевание протекает в тяжелой форме. Что свидетельствует о тяжело протекающем вирусном заболевании: высокая температура, которая сопровождается неврологическими симптомами (тошнота, рвота, светобоязнь), сильные боли (в пояснице, в руках, ногах), возможно расстройство желудка и кишечника, сильный кашель и появление крови в мокроте. "Это признак, когда дальше лечить человека дома, использовать народные средства, нельзя", - подчеркнул терапевт в интервью "РГ".

Группы риска по заболеваемости острыми вирусными инфекциями:

дети и молодежь (студенты, солдаты)

люди, имеющие избыточный вес.