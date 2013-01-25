Слепота может развиться из-за приёма аспирина

Аспирин, рекомендованный медиками в умеренных количествах с целью предотвращения инсульта, может вызвать у пациента развитие слепоты, уверены австралийские ученые, проанализировавшие истории болезней.

Речь идёт о макулодистрофии, которая является одной из причин слепоты, те, кому больше 50 лет, особенно подвержены развитию слепоты.