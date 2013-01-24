Главный психиатр: россияне научились сами справляться с трудностями

Главный психиатр Министерства здравоохранения, директор государственного научного центра социальной и судебной психиатрии (ГНЦССП) им.В.П. Сербского Зураб Кекелидзе сообщил о снижении в России за последние 10-15 лет уровня социального напряжения.

По словам главного российского психиатра, десяток лет назад криминальные происшествия были повседневной частью жизни наших соотечественников. Кекелидзе отметил, что сейчас случаи проявления жестокости вызывают в обществе крайнее негодование. Он напомнил недавний инцидент , произошедший с худруком Большого театра Сергеем Филиным, когда неизвестный плеснул артисту в лицо кислотой.

Зураб Кекелидзе отметил, что встает вопрос, «почему это произошло и как с этим бороться». Директор ГНЦССП им.В.П. Сербского отметил, что люди в нашей стране научились сами справляться с трудностями, а не смотреть в сторону правительства и ждать, когда оно окажет им поддержку. Он сказал, что россияне «стали более ответственными, самоорганизованными, научились экономить не только материальные ценности, но и свое психологическое здоровье», сообщает РБК.

Но доктор заметил, что россияне по-прежнему остаются излишне наивными и эмоциональными. И привел пример, как люди серьезно готовились к наступлению конца света 21 декабря 2012 года.