Снижению давления легко, без лекарств, помогут объятия с близким человеком

Снижению давления помогают объятия с близким человеком. Австрийские ученые отметили, что обниматься не только приятно, но и полезно для здоровья, но это обязательно должно быть с близким человеком.

Учёные из Университета Вены провели исследование и доказали, что воздействие, производимое на человека объятьями, способствует не только снижению артериального давления, уровня стресса, тревожности но и улучшает память и характер. Это все благодаря вырабатываемому при объятиях гормону окситоцин. Окситоцин - гормон любви.

Окситоцин производится железой гипофиза. Гормон любви выделяется в больших дозах в состоянии влюбленности, женский организм производит его в момент родов и грудного кормления малыша. Тем самым объясняется тесная связь матери и ребенка.

Руководитель исследования австрийский нейрофизиолог Юрген Сандклер пояснил, что при объятии с людьми, вызывающими доверие, человек подвергает себя положительному воздействию, которое и может проявляться в разных формах.

Но если человек, с которым приходится обниматься, не вызывает положительных эмоций, происходит выработка гормона стресса, последствием чего, как правило, становится ухудшение настроения и самочувствия.