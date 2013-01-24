Ученые нашли новое лекарство от облысения

Ученые в Японии открыли новое лекарство об облысения. Исследователи для воссоздания волосяного фолликула использовали стволовые клетки человека. Местные СМИ сообщили об удачном опыте ученых из Университета Кэйо.

Исследователям удалось пересадить стволовые клетки человека в незрелый волосяной фолликул, взятый у новорожденной мыши, а затем имплантировать его другой мыши. Опыт прошел удачно, передает японский телеканал Эн-эйч-кей.

Ученые отметили, что это открытие, возможно, в будущем поможет справляться с облысением. Но необходимо преодолеть ряд препятствий: трансплантация волосяных фолликулов имеет некоторые ограничения из-за трудностей, связанных с их регенерацией.