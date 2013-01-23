В Керчи не хватает половины участковых педиатров, оставшиеся - пенсионеры

В Керчи - большая нехватка врачей: нужны участковые терапевты, педиатры, врачи неотложной медицинской помощи.



По словам начальника управления здравоохранения Керчи Александра ГОЛЕНКО, только среди участковых педиатров нехватка кадров составляет 45%. Те, кто остались работать, по большей части пенсионеры: их 70% от общего количества работающих участковых педиатров, передает собкор «Аргументов недели – Крым» в Керчи.

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