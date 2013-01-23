На Алтае врачи разделили двухмесячных сиамских близнецов

Врачи Алтайской краевой клинической детской больницы провели операцию по разделению сиамских близнецов.

Заведующая отделением для выхаживания недоношенных детей АККДБ Юлия Миллер сообщила, что после операции двухмесячные двойняшки, сросшиеся животами, получили возможность жить физически независимо друг от друга.

Жительница Шипуновского района узнала о том, что станет мамой сиамских близнецов на сроке беременности 22 недели.

Малышки Эвелина и Виолетта, сращенные животиками, появились на свет 11 ноября 2012 года общим весом 3200 граммов.

Две недели девочки провели в реанимации, а когда их состояние стабилизировалось — были переведены в краевую детскую больницу. По словам врача, операция по разделению сиамских близнецов прошла успешно. Малышки чувствуют себя хорошо, передает РИА Новости.

По прогнозам докторов, при положительной динамике, выписка может состояться через 10 дней.