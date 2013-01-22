Сегодня главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, что в ряде регионов страны превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ, рекомендуем основные меры профилактики гриппа и ОРВИ, чреватых осложнениями.

Во-первых, следует соблюдать общегигиенические меры профилактики: соблюдать оптимальный температурный режим в помещениях; ежедневно проветривать и проводить влажную уборку помещений, в т.ч. с применением дезинфицирующих средств; часто мыть руки.

Также во избежания заражения гриппом и ОРВИ следует по возможности ограничить пребывание в местах массового скопления людей; чаще гулять на свежем воздухе; стараться находиться на расстояние не менее чем 1-2 м от людей с признаками заболевания гриппа и ОРВИ (чихание, кашель, насморк); использовать средства защиты органов дыхания: 4-х-слойные марлевые маски, одноразовые медицинские маски и респираторы, особенно при общении с больными людьми.

Кроме того, в профилактике гриппа и ОРВИ поможет правильное и дробное питание.

При обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ оставайтесь в постели и сразу вызывайте врача на дом. Это позволит Вам своевременно начать лечение и избежать осложнений.