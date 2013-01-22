Социальная изоляция /одиночество/ ведёт человека к болезням, у одиноких людей есть гораздо больше шансов заболеть вирусными, сердечными и разного рода хроническими заболеваниями из-за пониженного иммунитета.

Эти выводы, основанные на исследованиях, озвучены в рамках ежегодной конференции специалистов по социальной психологии и психологии личности, связь одиночества и иммунитета установили учёные из медицинского университета Огайо, пишут Интернет-СМИ.

В итоге выяснено, что причиной понижения иммунитета у одиноких женщин являются воспалительные протеины.

"Мы просто хотели показать, что более люди с более прочными отношениями могут рассчитывать на более крепкое здоровье", - так комментируют ученые итоги научной работы.