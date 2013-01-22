Учёные уверены, что у бывших алкоголиков возникают проблемы в половой сфере, алкоголизм не проходит бесследно для и сексуальной сферы жизни, у бывших алкоголиков наблюдается эректильная дисфункция.

Даже тот, кто бросил пить и расстался с пагубной привычкой раз и навсегда, ещё долгое время уже в трезвой жизни будет испытывать проблемы в половой сфере, пишут Медвести.

Результаты своего исследования обнародовали ученые из Университета Гранады и Университета Святого Томаса (Испания).

Согласно заключению учёных, проблемы в сексуальной сфере продолжали оставаться у бывших алкоголиков даже по прошествии года после полного отказа от алкоголя.