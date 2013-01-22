Ученые уверены, что ростом опухоли головного мозга можно управлять, исследованию подверглась чаще всего встречающаяся у взрослых опухоль головного мозга - мультиформная глиобластома.

Эти новообразования по-прежнему остаются резистентными к лечению, а средняя продолжительность жизни у пациентов с этим диагнозом составляет не более 15 месяцев, обращают внимание Медвести.

Сотрудники клиники Майо установили связь между злокачественными новообразованиями и ферментом KLK6, руководитель исследовательской группы Изабель Скарисбрик уточняет, что во время работы было установлено, что наличие этого фермента в большом количестве в организме отрицательно воздействует на выживаемость больных.

Теперь ученые предлагают новый метод лечения глиобластомы, которая заключается в фокусировании особого внимания на деятельности фермента KLK6.