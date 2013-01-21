Скворцова доложила Путину о «Материнстве и детстве»

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в понедельник доложила Президенту РФ Владимиру Путину об итогах работы Министерства здравоохранения в 2012 году. По словам главы ведомства, за последнее время усилились положительные тенденции в здравоохранении.

«Вместе с субъектами Российской Федерации мы разработали согласно Вашему указу, Владимир Владимирович, государственную программу «Развитие здравоохранения до 2020 года». Она была одобрена Правительством и утверждена в декабре», - напомнила министр.

По словам Скворцовой, чрезвычайно важной особой подпрограммой является подпрограмма «Материнство и детство».

«В числе мер в этот комплекс входит продолжение развития инфраструктуры акушерской и педиатрической службы и, кроме того, согласно Вашему поручению разработка специальных мер по укреплению здоровья детей-сирот.

Я хотела бы отметить, что на начало 2011 года износ инфраструктуры акушерства и педиатрии существенно превышал средний по отрасли. Если в среднем по отрасли он составлял чуть больше 54 процентов, то для системы материнства и детства был выше 70. За два года нам удалось очень многое сделать благодаря программам модернизации, которые Вы инициировали. Фактически было отремонтировано и переоснащено более 110 тысяч детских и акушерских коек и открыто высокотехнологичных коек почти 7 тысяч. Но с учётом этого высокого износа у нас остаётся ещё для дальнейшего развития около 85 тысяч акушерских и педиатрических коек, в том числе более тысячи высокотехнологичных коек реанимации новорождённых и более 2,5 тысячи коек патологии новорождённых, 4,5 тысячи акушерских коек и так далее.

Мы вместе с субъектами, проанализировав ситуацию, составили пока предварительный перечень тех учреждений, перинатальных центров, детских больниц и детских реабилитационных подразделений, которые необходимо либо построить, либо реконструировать или отремонтировать. Этот перечень есть, но в настоящее время мы начали процесс работы с субъектами Российской Федерации по утверждению региональных программ развития здравоохранения до 2020 года. Это очень творческий процесс, потому что мы вместе индивидуально достраиваем программы под тот амбициозный результат, которого мы все должны достичь. Мы планируем утвердить региональные программы развития здравоохранения до 1 мая, в том числе определить объём необходимых инвестиций, прежде всего в материнство и детство » - говорится в докладе министра здравоохранения, размещенном на сайте Кремля.

По словам Скворцовой, Россия перешла на регистрацию 500-граммовых детей с января 2012 года. Она рассказала, что ожидалось очень высокое повышение младенческой смертности. «По прогнозам российских экспертов, оно должно было состояться на 30–35 процентов, по данным экспертов ВОЗ – до 100 процентов.

По результатам 11 месяцев у нас действительно повысилась младенческая смертность до 8,8 на тысячу родившихся живыми детишек, но это повышение составило 18 процентов. Более того, в тех регионах, где уже была налажена эффективная трёхуровневая система, работали перинатальные центры, несмотря на изменение регистрации, младенческая смертность продолжала снижаться и достигла 6,5, тогда как в тех регионах, в которых система пока ещё не заработала, эта смертность – 11,8. Таким образом, различие почти в два раза между регионами.

В целом нужно сказать, что за один год у нас выживаемость низковесных и недоношенных детей повысилась более чем на 5 процентов», - привела данные министр.