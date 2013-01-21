В Москве скорая помощь останется бесплатной для всех - москвичей, гостей столицы, иностранных граждан, даже если у них нет полиса добровольного медицинского страхования (ДМС).

Первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов сообщил, что столичная скорая помощь с 2013 года перешла на работу по обязательному медицинскому страхованию, но ее услуги останутся бесплатными. Любой обратившийся по номеру телефона 03 получает адекватную медицинскую помощь, заверил чиновник.

По словам Плавунова, бесплатная медпомощь будет оказываться в прежнем объеме. В Москве работает 1 тысяча 119 бригад скорой помощи, передает РБК.

Но появятся государственные бригады, работающие по программам ДМС. Никаких выездов к пациенту с оплатой на месте не будет - платные бригады будут финансироваться за счет договора добровольного страхования.

Замруководителя Департамента здравоохранения пояснил: "Будет выделен отдельный пункт на станции, не пересекающийся с пультом 03. Пациенты, имеющие договор ДМС, могут позвонить по этому телефону, и к ним поедет бригада".

Платная скорая помощь будет обслуживать коммерческие развлекательные мероприятия. К марту число бригад увеличится до 20, пока - 5. Плавунов подчеркнул, что ускоренных нормативов приезда, повышенной комфортности, улучшенного оборудования и иных преимуществ у платной скорой не будет.