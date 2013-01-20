Изобретен клей, способный склеивать сломанные кости

Специальным клеем можно склеить переломы любой сложности, даже переломы черепа или позвоночника.. Над созданием "супер-клея" сотрудники Королевского технологического института Швеции работали 14 лет.

Для того, чтобы склеить кости, средство необходимо нанести на место перелома и направить на него галогенную лампу, пишут иностранные СМИ.



Когда кость срастется, клей растворится и абсорбируется организмом. Ученые утверждают, что таким образом значительно сократится процесс восстановления.



Сейчас клей проверяют на токсичность, после чего его протестируют на животных. Если ученые убедятся в том, что новое вещество эффективно и неопасно, его использование может начаться уже в этом году.