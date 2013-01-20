Ученые изобрели мешок, в котором можно спать и худеть

Ученые непрерывно ищут методы, как можно похудеть. Как правило, желающие сбросить лишние килограммы хотят ни в чем себе не отказывать и быть стройными. Изобретатели создали новый способ для борьбы с целлюлитом. Чудо-мешок помогает избавиться от ненавистной "апельсиновой" кожи.

Изначально "спальный мешок" был разработан для лечения лимфостазы. Это когда в организме человека скапливается лимфатическая жидкость. Заболевание бывает врожденным, но иногда оно проявляется как побочный эффект от травмы или от перенесенной операции, пишет портал "Новости медицины".

Мешок для борьбы за стройную фигуру оборудован карманами, которые наполнены воздухом. Воздух, который поступает в карманы по проводам, создает волны компрессии. По сути - это замена лимфодренажного массажа, который обычно делают специалисты. Под целлюлитом подразумевается скопление жира, воды и лимфатической жидкости. Эта смесь застревает в коллагеновых волокнах и остается под кожей, образуя при этом целлюлит. Массаж предназначен для избавления от жира и жидкости, тем самым избавляя женщину от "апельсиновой" кожи.

Напомним, американские изобретатели разработали специальный насос при помощи специально установленного в брюшной стенке клапана сможет откачивать все содержимое желудка, как выпитое, так и съеденное.