Ученые выявили, сколько нужно заниматься сексом для улучшения работы мозга

Ученые доказали пользу секса для улучшения работы мозга. О пользе интимной жизни известно давно. Но последние данные ученых показали не только качественный, но и количественный результат.

В зависимости от того, сколько раз в неделю заниматься сексом, получается разный результат.

Тем, кто хочет просто похудеть, достаточно одного занятия сексом в неделю.

Вырабатываемый окситоцин улучшает качество сна. А сон, как установлено ранее, регулирует гормоны голода грелин и лептин.

Два раза в неделю занятия сексом способствуют профилактике простудных заболеваний. При таком количестве секса на 30 процентов повышается уровень иммуноглобулина А, который защищает от болезней.

Трехразовые занятия сексом полезны для сердечно-сосудистой системы. Это стимулирует сердечный ритм и кровяной поток. Также риск инсульта снижается на 50 процентов.

Секс четыре раза в неделю полезен для кожи, сообщает Раут.ру. Этого достаточно для выработки гормона роста, который приводит к снижению жира в организме человека, а кожа становится более гладкой и упругой.

Секс оказывает большое влияние на настроение людей: повышает уровень оптимизма, энергии. У человека растет творческий потенциал, если он занимается сексом 5 раз в неделю.

Секс в течение 6 раз в неделю полезен для мозга, так как секс увеличивает приток крови к мозгу, рилизинг-гормонов, которые могут способствовать развитию интеллектуальных способностей.

Ежедневный секс значительно снижает уровень беспокойства из-за выработки эндорфинов.