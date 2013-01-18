Потенциальное лекарство от СПИД изобрели в Австралии, ученый по имени Дэвид Хейрридж из Института медицинских исследований Квинсленда добился изменений белковых связей вируса иммунодефицита человека.

В итоге, согласно заявлению специалиста, ему удалось полностью подавить развитие ВИЧ.

"Я никогда не видел ничего подобного. Модифицированный белок работает. Если это исследование будет продолжено не смотря на все трудности, которые нас ожидают, то вполне вероятно, что мы создадим наконец-то лекарство от СПИДа", - передают слова Хейрриджа СМИ Австралии.

Модифицированный белок получил название Nullbasic, его испытания на животных должны начаться в этом году.

АН напоминают, что только официальное количество ВИЧ-инфицированных во всем мире выросло до 34 миллионов в 2011 году.