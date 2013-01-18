Ученые уверены, что две ежедневные чашки кофе могут испортить здоровье мужчин, а именно - вызвать энурез, такие выводы сделали урологи из Университета Алабамы в ходе масштабного исследования, участниками которого стали 4000 мужчин.

Ранее, по результатам другой научной работы выяснилось, что кофеин влияет на недержание мочи и у женщин

В итоге практическим путем доказано, что те, кто употребляет 234 и более мг кофеина в день на 72% чаще имеют проблемы с недержанием мочи, при этом количество выпитой за день жидкости на проблему влияния не оказывает, пишут Интернет-СМИ.