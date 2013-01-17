Названы профессии, которые могут вызвать астму, ранее ответом на данный вопрос озадачились сотрудники шведской академии Салгренска университета Гетеборга, ученые провели масштабное исследование.

Опросам и обследованию подверглись 13 тысяч человек разных специальностей, в итоге оказалось, что больше других рискуют получить астму водопроводчики-сантехники, имеющие в силу профессии дело с разными химическими составами.

В группу риска потенциальных астматиков попали маляры, уборщики, сотрудники социальных служб, работники пищевой и табачной промышленности, парикмахеры и стилисты.