Wrangler представляет вниманию модниц: Антицеллюлитные джинсы

Бесспорный локомотив в области джинсовой моды компания Wrangler представляет вниманию потенциальных покупателей антицеллюлитные джинсы, лицом рекламной компании стала Лиззи Джаггер, дочка легендарного рокера.

Стоит отметить, что действие новой модели джинсовых брюк подтверждено в ходе исследования - в 69% случаев эффект оказался значительным.

Интересно, что "антицеллюлитные джинсы" выпущены компанией в трех вариантах, деним пропитан маслами абрикоса, маракуйи, ши, а также скваленом и другими компонентами. Так что, пока Вы отдыхаете, гуляете или работаете - джинсы Wrangler будут незаметно для Вас заботиться о красоте и здоровье ног.

Джинсы серии "Гладкие ноги" будут бороться с апельсиновой корочкой, модель "Оливковый экстракт" заботливо увлажнит кожу, а "Алое вера" возьмет на себя чувствительную кожу ног.