В Москве в ближайшее время появится платная неотложная медпомощь

Платная неотложная медицинская помощь появится в Москве с первого дня февраля, практиковать оказание платных услуг "скорой" будут четыре бригады станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.

Жители Москвы, таким образом, смогут ощутить на себе и сравнить разницу в оказании платных и бесплатных услуг "скорой".В настоящее время себестоимость вызова "скорой" в Москве составляет около 4 тыс рублей.

Видимо, за деньги врачи будут приезжать по вызову быстрее (несмотря на столичные пробки). Известно, что врачи платной "скорой" смогут делать УЗИ на дому.