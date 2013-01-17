Изобретена вакцина против опасной болезни, поражающей мозг человека, специалисты из Университета Лаваля в Канаде и сотрудники фармацевтической компании GlaxoSmithKline (GSK) изобрели вакцину от болезни Альцгеймера, пишут Интернет-СМИ.

Задача перед исследователями стояла непростая, они намеревались найти состав вакцины, которая бы стимулировала естественную защиту механизма мозга у людей, уже страдающих болезнью Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера нейродегенеративное заболевание, для него характеры скопления бета-амилоидных пептидов (небольших белков) в ткани головного мозга, называемых амилоидными бляшками.

Руководил работой Серж Ривест, его сотрудники обнаружили молекулу, которая стимулирует активность иммунных клеток мозга, безопасность вакцины уже подтверждена.

Как пишут Интернет-СМИ, у мышей с симптомами болезни Альцгеймера еженедельные инъекции MPL на протяжении двенадцати недель устранили до 80% старческих бляшек, ученые надеются на подобный эффект в результате лечения болезни Альцгеймера у людей.