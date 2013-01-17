Учёные заговорили о пользе эфирных масел для психического состояния человека, по данным исследователей, ароматерапия на основе эфирных масле поможет успокоиться даже при визите к стоматологу, столь нелюбимого многими.

В эксперименте приняли участие 200 людей в возрасте от 18 до 77 лет, добровольцев разделили 4 группы, всех записали на прием к стоматологу.

Первой группе дали понюхать эфирное апельсиновое масло, вторая группа нюхала лавандовое масло, для третьих была поставлена релаксирующая музыка, четвертая группа была контрольной, пишут Медвести.

Лучше всего, как показало исследование, успокаивало эфирное масло. Кстати, прекрасным успокаивающим эффектом обладает эфирное масло аниса.