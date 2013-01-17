Ученые снова вспомнили о полезных свойствах чеснока, на сей раз сообщается о благотворном действии чеснока на здоровье сердца, выводы ученых основаны на исследовании, проведенном на грызунах.

Ученые уверены, что употребление чеснока спасет от кардиомиопатии, нормализует артериальное давление, может снизить уровень холестерина.

Кроме того, по уверениям ученых из Азии, употребление чеснока предостережет от грибковых инфекций, пишут интернет-СМИ.