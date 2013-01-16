В России донорам крови запретили оплачивать даже восстановительный обед

В России с 21 января доноры крови не смогут получить даже денежную компенсацию на питание: 20 января вступит в силу закон, который предусматривает безвозмездную сдачу крови и ее компонентов.

За донорство у нас в стране платили. Причем, "платных" доноров обязаны были подвергать тщательному медобследованию, в отличие от "безвозмездных сдатчиков". Многих студентов эта процедура спасала от голодной смерти.

Но теперь выплату можно будет получить только в том случае, если донор сдает кровь или ее компоненты редких групп или сдает тромбоциты или эритроциты на аппарате, передает РБК. Донору смогут выплатить только сумму в размере стоимости среднего пищевого рациона - это кофе или чай с булочкой.

Мнения врачей в этой связи разделились. Многие уверены, что нововведение резко сократит официальное донорство и предоставит простор для подпольных продаж крови.

Другие уверены, что донорство должно быть добровольным и новый закон ничего кардинально не ухудшит в этой сфере.