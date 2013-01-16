Врачам запретят выписывать лекарства на основании договоренности с фармкомпанией

Минздрав запретил врачам рекомендовать пациентам лекарственных препаратов на основании договоренности с фармацевтическими компаниями. Приказом министерства здравоохранения медикам запрещено выписывать рецепты с торговыми названиями лекарств.

Соответствующий приказ находится сейчас на регистрации в Минюсте, и должен вступить в силу с 1 июля 2013 года. С этой даты в рецепте будет указываться международное непатентованное наименование (МНН) препарата, то есть действующее вещество.

Как пояснили в Минздраве, данная норма вводится с целью исключения возможности выписки пациентам определенных препаратов только на основании договоренности врача с фармкомпанией, что прямо запрещено п.2. ч.1 ст.74 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», сообщает «Фармацевтический вестник».

Благодаря новому приказу Минздрав намерен устранить коррупционный фактор.