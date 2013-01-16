Дефицит белка приводит к ожирению

Американские ученые провели исследование и выяснили, что для похудения вовсе необязательно постоянно высчитывать калории, достаточно просто контролировать количество белков, присутствующих в ежедневном рационе.

Специалисты провели восьминедельное наблюдение за людьми, которые употребляли больше калорий, чем необходимо. Выяснилось, что поправились лишь те, чей рацион изобиловал простыми углеводами и жирами. Те из волонтеров, кто употреблял в пищу больше белковых продуктов, набрали вес за счет мышечной массы, при этом избавились от жировых отложений.

Отметим, к белковой пище относят: мясные блюда, молочные, бобовые, орехи.