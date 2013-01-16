Скорая помощь в Петербурге продолжает испытывать дефицит кадров

Для Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга первоочередной является проблема кадров, большой дефицит которых существует на сегодняшний день.



Как сообщил журналистам главный врач Городской станции Алексей Бойков, в минувшем году работать пришло меньше специалистов с высшим и средне-специальным образованием, чем ожидалось.



«К сожалению, в прошлом году мы не досчитались молодых специалистов, особенно среднего медицинского персонала. Чтобы изменить ситуацию, мы будем вести работу в медицинских колледжах, чтобы привлекать будущих медсестер и фельдшеров», - отметил Бойков.



По его словам, острее всего ощущается дефицит санитаров. «Как бы нам ни хотелось, но за 15 тысяч никто не идет работать», - добавил Алексей Бойков.



Напомним, что с 1 января 2013 года в России был произведен переход на новую систему финансирования скорой помощи, сообщает БАЛТИНФО.