Ученые обнаружили ген, который поможет дожить до 100 лет

Американские ученые обнаружили ген, который, возможно, поможет дожить до 100 лет. Ген, который, как считают исследователи, помогает продлевать долголетие, связан с синдромом дефицита внимания (гиперактивностью) и наркотической зависимостью.

Врачи-неврологи обнаружили, что версия гена, кодирующего рецептор дофамина, на 66 процентов больше распространена у людей, которые прожили до 90 и более лет.

Эти долгожители были более подвижны и активны физически, чем те люди, у кого количество этой версии рецептора было ниже.

Меньшее количество дофамина, генерирующего удовольствие, подталкивает людей стремиться к большей стимуляции, делая их более энергичным в поисках большего возбуждения.

Если дофамин не регулируется должным образом, это способствует дисфункциональному стремлению за положительными эмоциями, как в случае с наркотической зависимостью или дефицитом внимания. Это связано с повышенным риском преждевременной смерти, передает Raut.

Исследователи отметили, что у лиц с повышенным содержанием дофамина велика вероятность попадания в дорожно-транспортные происшествия или в другие инциденты.

Люди с гиперактивностью, как правило не способны продолжительное время усидеть на месте. А постоянная суетливость и активность в итоге оказывают положительный эффект, препятствуя развитию заболеваний, связанных с пассивным, сидячим образом жизни.

Российские эксперты также считают, что движение — это жизнь.