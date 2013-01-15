Крымчан призывают вместо «будьте здоровы» просить чихающих прекратить безобразие

Крымчан призывают делать замечания людям, чихающим и кашляющим в общественных местах.



Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил врач-эпидемиолог Наталья ГРИШКО, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».



Она отметила, что эпидпорог на 70% зависит от поведения населения. Медик советует жителям автономии надевать маски в общественных местах и пореже выходить на улицу.

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