Крымчан призывают вместо «будьте здоровы» просить чихающих прекратить безобразие
15 января 2013, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]
Крымчан призывают делать замечания людям, чихающим и кашляющим в общественных местах.
Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил врач-эпидемиолог Наталья ГРИШКО, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».
Она отметила, что эпидпорог на 70% зависит от поведения населения. Медик советует жителям автономии надевать маски в общественных местах и пореже выходить на улицу.