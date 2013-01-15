Доказано: клубника и голубика очень полезны женщинам

Употребление трех порций клубники и голубики в неделю может помочь женщинам сократить риск инфаркта на одну треть, поэтому врачи рекомендуют есть голубику и клубнику для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Секрет защитных свойств ягод - в высоком содержании в этих ягодах флавоноидов (группа природных фенольных соединений, которая также встречается в темном шоколаде, винограде, красном вине, чернике и баклажане).

Согласно новому исследованию, флавоноиды способны предотвратить сердечные заболевания, так как помогают расширять артерии и препятствуют образованию холестериновых бляшек (приводят к блокировке коронарных артерий и инфаркту). Полезные свойства клубники и голубики ученые изучили, проведя масштабное исследование, в котором участвовали 93,6 тысячи пациенток в возрасте от 25 до 42 лет. Женщины отвечали на вопросы о своем питании каждые четыре года на протяжении 18 лет, пишут СМИ.



Ученые Нориджской медицинской школы при университете Восточной Англии в Великобритании отмечают, что влияние ягод на здоровье не зависело от таких факторов риска, как возраст, высокое кровяное давление, семейный анамнез инфаркта, вес, физическая активность, курение, употребление кофеина и алкоголя.