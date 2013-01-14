Ученые доказали, у рано поседевших мужчин крепкое здоровье

Ученые доказали, ранняя седина у мужчин - показатель крепкого здоровья. Доказательства того, что седые волосы – это признак не ускоренного старения организма, а крепкого здоровья, получены в результате исследования.

Напомним, все органы и системы человеческого организма работают как одна целая система.

Между синтезом феомеланина, который придает волосам рыжий и каштановый оттенки и эумеланина, дающий коричневый и черный цвет волос, и скоростью разрушения клеток - процессом старения - существует прямая взаимосвязь.

Синтез феомеланина происходит в присутствии глутатиона. Глутатион является одним из важнейших внутриклеточных антиоксидантов. При его недостатке в зрелом возрасте возрастает интенсивность окислительного разрушения клеточных структур, то есть процессы старения ускоряются.

При этом для синтеза в организме эумеланина глутатион не нужен, сообщается на портале Globalscience.

С увеличением возраста человека интенсивность окислительных процессов в организме растет, а уровень глутатиона снижается.

Последнее исследование показало, что присутствие седины и высокий уровень глутатиона в организме мужчин, и соответственно, более интенсивные антиокислительные процессы являются взаимосвязанными явлениями в зрелом и пожилом возрасте.