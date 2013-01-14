В России началась эпидемия гриппа, ВИДЕО

Руководитель научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в понедельник сообщил, что эпидемия гриппа в России фактически уже началась. Первые подъемы заболеваемости были зафиксированы еще осенью.

По его словам, подъем заболевания отмечался в сентябре, затем он наблюдался в ноябре и декабре. Это был вирус H3N2, который и был спрогнозирован специалистами. Заболеваемость гриппом будет расти, в дальнейшем она прогнозируется на уровне 5-10%.

Вирус гриппа мутирует ежегодно, в связи с такой ситуацией, вакцины гриппа постоянно обновляются, отметил он. Поэтому, для того, чтобы не заболеть гриппом, необходимо вовремя применять профилактику, - делать прививки заранее, поскольку после прививки необходимо некоторое время для формирования иммунитета, в идеале – это 10-14 дней.

Специалисты не рекомендует прививаться во время подъема заболеваемости. Георгий Викулов пояснил, что эффективность прививки, сделанной во время эпидемии, - это непростой вопрос. Но когда ситуация выходит из-под контроля и возможное появление нового вируса, тогда иммунопрофилактика является очень мощным инструментом.

Глава научно-информационного центра также дал совет: если вы уже заболели, но возможности обратиться за медицинской помощью нет, нужно помнить о нескольких правилах. Не рекомендуется применять жаропонижающие препараты при температуре ниже 38,5 градусов. А на первой стадии заболевания важно применять противовирусные препараты – это защита от вероятных осложнений. "Лучше принять препарат вслепую, а затем обратиться к специалисту, чем прийти к нему в запущенном состоянии!", — уверен Георгий Викулов.

Он также подчеркнул, что противовирусные препараты нужно иметь в аптечке всем людям, но особенно тем, кто часто путешествует, а также тем, у кого в семье есть маленькие дети, пожилые люди, тем, кто не успел пройти вакцинацию или не может ее сделать по медицинским показаниям. Эти средства должны подбираться индивидуально и после консультации со специалистом.

А по словам руководителя Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, в целом в России ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом пока находится на доэпидемическом уровне, но близка к эпидпорогу. Он уточнил, что эпидпороги превышены в Ставропольском крае, а также в семи городах - Уфе, Казани, Перми, Свердловске, Омске, Барнауле и Якутске. "Достигли уровня эпидпорога: Рязань, Нижний Новгород и Ульяновск. За прошедшую неделю в Москве зарегистрировано 48 тыс. 595 случаев заболеваний, из них почти 30 тыс. - дети. Москве до уровня эпидпорога не хватает 4%", - сообщил он журналистам.